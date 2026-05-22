Palermo, il Prefetto: “Non è città difficile”. Lagalla: “Motivare i giovani”

Gli interventi al Teatro Biondo

PALERMO – “Palermo ha i suoi problemi che vanno affrontati ma non è una città difficile. Giornate come questa dimostrano che la città vuole valorizzare i suoi giovani che però devono imparare a diventare protagonisti dello stare insieme. Con la magistratura e le forze dell’ordine siamo impegnati a migliorare gli strumenti per il controllo del territorio ma ognuno deve fare il proprio ruolo”.

Lo ha detto il prefetto Massimo Mariani rispondendo a una domanda dei giornalisti sull’allarme sicurezza a Palermo, a margine dell’iniziativa “Palermo città della legalità”, organizzata al teatro Biondo di Palermo in occasione delle manifestazioni per il 34º anniversario della strage di Capaci.

Lagalla: “Motivare i giovani”

“C’è la necessità di unire la rigenerazione urbana – ha affermato il sindaco Lagalla – delle periferie per decenni abbandonate e la rigenerazione sociale e culturale. E’ solo motivando sul piano della conoscenza i giovani che questi potranno rifiutare proposte che mettono in discussione l’etica dei comportamenti”.