Palermo, presentato il progetto ‘Scuola a cielo aperto’ al Liceo Garibaldi

L'evento inaugurale, dal titolo “La Scuola in giardino”, si svolgerà presso lo spazio verde “Giusto Monaco” il 17 maggio alle ore 9.30

PALERMO – Il Liceo Classico “G.Garibaldi” presenta alla città il progetto “Scuola a cielo aperto”. L’evento inaugurale, dal titolo “La Scuola in giardino”, si svolgerà presso lo spazio verde “Giusto Monaco” il 17 maggio alle ore 9.30.

L’iniziativa nasce da una feconda sinergia tra il Comune e la scuola, la cui Dirigente, Maria Vodola, e gli organi collegiali hanno accolto la proposta elaborata dalla consigliera comunale Katia Orlando per l’utilizzo del giardino a fini didattici, attraverso lo strumento del patrocinio gratuito. Le attività proposte sono definite dal progetto “Scuola a cielo aperto”, redatto dai docenti del gruppo Biblioteca, ovvero le proff.sse Rosanna Carbonaro, Neva Galioto, Giovanna Pancucci, Silvia Arnetta, Eugenia Andreina Accardi e il prof. Leonardo Fuduli, insieme alle referenti di Classici in Strada, proff.sseMarinella Emanuele e Annalisa Visicchio, e Rosalia Garbo referente del progetto Kepos.

Oltre alla possibilità di realizzare attività didattiche “a cielo aperto”, la scuola offrirà alla comunità cittadina alcuni eventi (spettacoli, letture, musica, dibattiti), una vera e propria restituzione culturale che avrà inizio il 17 maggio. Un progetto unico nel suo genere, quindi, che vedrà studentesse e studenti essere protagonisti di attività da svolgersi en plein air, in omaggio all’illustre professore Giusto Monaco, filologo classico già docente del Liceo G. Garibaldi. Si tratta di un nuovo percorso di educazione civica, cittadinanza partecipata e co-gestione di un bene comune che mette in relazione Scuola, Amministrazione comunale e comunità cittadina.

A essere coinvolte all’evento inaugurale saranno le scuole secondarie di primo grado del territorio, I.C. Rapisardi-Garibaldi, I.C.S.Alberico Gentili e I.C. Giovanni XXIII-Piazzi, e il CeSVoP, Centro Servizi per il Volontariato di Palermo.L’evento, il cui programma dettagliato è di seguito allegato, sarà seguito in tempo reale dai canali social ufficiali del Liceo Classico G. Garibaldi (pagina Instagram “Cosmonauti del Garibaldi” e pagina Facebook “Liceo Garibaldi Official”), dove saranno pubblicate in tempo reale Stories e contenuti digitali, per consentire a chiunque volesse interagire e partecipare a un momento di grande valore per la comunità scolastica e la comunità cittadina.