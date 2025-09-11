Avella: “Quando arriva la chiamata del Palermo non puoi esitare”

Il portiere: "Inzaghi è duro sul lavoro e molto empatico, una persona speciale".

“Sono emozionatissimo, è veramente un’emozione speciale venire qua. Non mi aspettavo questa chiamata e questa cosa mi carica ancora di più per cercare di aiutare il più possibile”. Michele Avella, nuovo portiere del Palermo, si presenta così ai microfoni ufficiali del club rosanero dopo alcuni giorni dal suo arrivo nel capoluogo siciliano.

“Io penso che qualsiasi calciatore, quando arriva la chiamata del Palermo, non può esitare. Onestamente non me l’aspettavo, ma appena sono stato contattato ho subito dato la mia disponibilità ed ero già pronto a fare le valigie – ha aggiunto -. Le mie ambizioni sono quelle di lavorare giorno per giorno al massimo e di migliorarmi tutti i giorni, cercando di dare una mano alla squadra e ovviamente crescere sempre di più me stesso”.

Poi l’estremo difensore si è concentrato sui compagni di reparto: “Ho conosciuto subito i ragazzi, sono veramente speciali. Io vengo qui per imparare e rubare il più possibile da loro, chiedendo spesso consigli. Lavoriamo bene insieme e questo fa migliorare tutti. Il mister, Inzaghi, è una persona dura sul lavoro, ma anche molto empatica. Mi è sembrata speciale“.

“Penso che la Serie B sia uno dei tornei più equilibrati che esiste. È difficile, tutte le partite sono impegnative e non c’è mai una partita semplice. Bisogna andare in campo forti, sempre. Il Barbera è favoloso, non credo di aver personalmente vissuto stadi più belli. È sempre emozionante, sono ansioso di tornarci. Io sono napoletano e ho trovato delle similitudini con la città di Palermo. C’è calore, c’è amore, è una città bella e adesso cercherò di viverla al meglio”, ha concluso Avella.