Palermo, primo giorno da assessore per Mimma Calabrò

Il benvenuto in giunta del sindaco Lagalla

PALERMO – Si è insediato il nuovo assessore comunale alle Politiche sociali Mimma Calabrò. Il giuramento si è svolto a Palazzo Galletti alla presenza del vice segretario generale, Paola Di Trapani. Subito dopo il neo assessore, con deleghe per assistenza sociale e sociosanitaria, sostegno alle disabilità e contrasto alle povertà, politiche di genere e pari opportunità e gestione delle emergenze sociali relative alla povertà estrema, ha incontrato il sindaco Roberto Lagalla.

“Porgo al neo assessore Mimma Calabrò il mio benvenuto in Giunta insieme agli auguri di buon lavoro” – ha detto il sindaco, che ha sottolineato come ” questo assessorato sia determinante per il percorso dell’amministrazione sul territorio a difesa dei diritti delle persone più fragili e bisognose. Sono sicuro che Mimma Calabrò continuerà a centrare risultati importanti e concreti così come è accaduto negli ultimi anni con Rosi Pennino che ringrazio per l’intenso e professionale lavoro svolto”.

“Ringrazio per la fiducia accordatami dal sindaco Lagalla – ha detto Mimma Calabrò -. Da anni seguo vertenze che riguardano i temi sociali, quelli del precariato, del diritto alla casa, segmenti che hanno ispirato sempre la mia attività. Lavorerò nell’interesse di città e cittadini certa di contribuire a rispondere alle esigenze del territorio seppur consapevole che c’è ancora tanto lavoro da fare per andare incontro ai bisogni dei cittadini. Per questo – conclude – assicurò al mio lavoro assessoriale impegno, passione ed entusiasmo, lavorando anche in sinergia con gli altri assessori su temi, materie e competenze che potrebbero incrociarsi”.

“Desidero esprimere un grande e personale ringraziamento per l’attività svolta da Rosalia Pennino, in qualità di Assessore alle Politiche Socio Sanitarie del Comune di Palermo – ha detto Pasquale Di Maggio, Garante per i diritti delle persone con disabilità -. Sin dal primo giorno del mio insediamento si è instaurato un clima di grande collaborazione e di reciproca stima e fiducia. Il lavoro fatto in relazione al riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità è stato costante e proficuo. Quanto fatto, insieme, ha consentito di fare passi importanti verso l’affermazione e il riconoscimento di diritti fondamentali per migliorare la vita di chi vive la disabilità. A Rosi va il mio grande e sentito ringraziamento personale per quanto di importante fatto fin’ora e un augurio che possa fornire, con la propria competenza e con la grande determinazione che la contraddistingue, il proprio contributo al riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità anche in altri ruoli e in altri contesti”.