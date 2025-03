Palermo, pronto il cambio in giunta: in pole c’è Mimma Calabrò

La sindacalista Cisl al posto di Rosi Pennino

PALERMO – Il nome dovrebbe essere riservato ma a Palazzo Comitini ne parlano ormai praticamente tutti. Forza Italia avrebbe sciolto le riserve e deciso chi sostituirà Rosi Pennino come nuovo assessore alle Attività sociali: sebbene non ci sia ancora l’ufficialità, è certo che si tratterà di una donna dal profilo “tecnico” e non politico.

Il nome più accreditato è quello di Mimma Calabrò, sindacalista di lungo corso e volto della Cisl, da sempre in prima linea nelle vertenze su ex Pip e sul terziario. Ex segretario regionale Fisascat Cisl, è attualmente segretaria generale del Sicet Cisl Sicilia, federazione che si occupa anche dell’emergenza abitativa.

Un profilo scelto dal governatore Renato Schifani ma che metterebbe d’accordo le principali anime di un partito ancora scosso dalle recenti polemiche.

Il cambio in giunta

Il cambio in giunta sarebbe già stato comunicato al sindaco Roberto Lagalla e potrebbe divenire realtà entro la settimana. A uscire dalla compagine di governo sarà Rosi Pennino, nominata nel 2022 in quota Gianfranco Micciché e poi avvicinatasi a Edy Tamajo.

Una decisione che il coordinatore regionale forzista, Marcello Caruso, aveva ufficializzato due settimane fa al gruppo consiliare. “A noi va bene quello che sceglie il partito”, è il commento di Tamajo a LiveSicilia. E non è un mistero che l’assessore regionale sarebbe in ottimi rapporti con la Cisl, sindacato considerato dialogante negli ultimi tempi con la galassia forzista a livello nazionale.

Gli azzurri provano così a ritrovare unità, dopo le tensioni delle ultime settimane: incassata la conferma delle presidenze di commissione, adesso toccherà al nuovo capogruppo che sarà scelto nei prossimi giorni. Favorito per il ruolo l’attuale vice, ed ex assessore, Leopoldo Piampiano.