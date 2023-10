Palermo, protesta degli addetti alle pulizie del Buccheri La Ferla

La protesta per la riduzione delle ore di lavoro

1' DI LETTURA

PALERMO – Hanno protestato le lavoratrici e i lavoratori che svolgono servizio di pulizie all’interno dell’ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo per denunciare la “pesantissima riduzione oraria che avrà luogo da domani, giorno in cui entreranno in servizio le due nuove società: Nuova Sair e Vivenda”, affermano i sindacati.

“Al tavolo di confronto abbiamo chiesto una sospensiva dell’affidamento dell’appalto non soltanto per il mantenimento del parametro occupazionale e a tutela della condizione economica già precaria di questi lavoratori e delle loro famiglie ma anche per garantire la sicurezza igienico-sanitaria dei pazienti che gravitano all’interno della struttura ospedaliera”, dicono i sindacalisti Giuseppe Aiello, Michele Morello, Stefano Spitalieri, Rosario Lo Piccolo, Totò Sampino, Daniele Barbera ed Enrico Malerba rispettivamente di Filcams Cgil, Fp Cgil, Fisascat Cisl Palermo-Trapani, Cisl Fp Palermo-Trapani, Uil Fpl, Uiltrasporti e Uiltucs Sicilia.

“Si tratta di situazioni che, oramai, vediamo verificarsi sempre più spesso: al momento dei cambi di appalto, i lavoratori subiscono drastiche riduzioni in termini di ore di lavoro e conseguentemente di salario – continuano i sindacalisti -. Tutto a discapito di pazienti e cittadini. Possibile che siano già stati dimenticati gli enormi sacrifici fatti dai lavoratori del settore durante il periodo della pandemia? Diciamo basta alle gare d’appalto che innescano veri e propri fenomeni di macelleria sociale. Intraprenderemo ogni iniziativa di protesta in difesa di questi lavoratori. Riteniamo che la stazione appaltante debba tutelare le lavoratrici e i lavoratori che, da anni, operano all’interno della loro struttura”.