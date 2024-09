Palermo, protesta degli agenti penitenziari davanti al Malaspina

L'iniziativa della Uilpa al carcere minorile del capoluogo

PALERMO – “Oggi siamo al Malaspina di Palermo per denunciare una situazione insostenibile che riguarda anche gli altri istituti di pena minorili dell’isola. Noi diciamo basta ai maggiorenni negli istituti di pena minorili, diciamo basta ai detenuti con problemi mentali nelle carceri, basta ai detenuti con problemi di tossicodipendenza rinchiusi nelle celle”.

Lo ha detto Gioacchino Veneziano segretario regionale della Uilpa davanti al carcere minorile Malaspina nel corso di un sit-in per chiedere interventi immediati per dare soluzioni alle tante criticità che ci sono nell’istituto di pena.

“Basta alle aggressioni al personale di polizia penitenziaria – ha aggiunto -. Basta alla mancata ristrutturazione dell’istituto penale di Palermo cosa pubblicizzata da questo governo, che è l’unico istituto in Italia dove non ci sono le sbarre nelle celle. Insomma una situazione disastrosa e disastrata che impone al personale della polizia penitenziaria a turni di 12 ore. Di 190 agenti nella pianta organica ce ne sono in servizio 130. Con il decreto Caivano gli ingressi nel Cpa sono aumentati del 50%. Di tutto questo parleremo con il direttore del centro”.