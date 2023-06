Palermo, protesta dei precari all’assessorato al Bilancio

Sono entrati negli uffici e sono arrivati ai balconi della sede

Protesta questa mattina all’assessorato al Bilancio della Regione Siciliana, in via Notarbartolo, a Palermo. Sono entrati negli uffici e sono arrivati ai balconi della sede. Alcuni si sono messi a cavalcioni delle ringhiere e minacciano di lanciarsi nel vuoto. Sono gli ultimi precari che non sono stati stabilizzati. La norma per la loro assunzione è stata impugnata dal governo.

Nella zona ci sono le Volanti di polizia.

Precari da 23 anni, avrebbero dovuto avere un incontro per definire il percorso di stabilizzazione, ma non gli è stato comunicato l’orario.

Alcuni di loro hanno fatto irruzione e hanno minacciato di buttarsi di sotto. Dopo la protesta è arrivata la convocazione delle parti fissata per le 17.

Sono 2.500 i lavoratori rimasti nel bacino ex Pip. Per loro il percorso stabilito dall’articolo 25 della legge 16 del 3 agosto prevede il passaggio dei lavoratori del bacino, chiuso e a esaurimento, nelle altre società partecipate.