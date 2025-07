Messa a disposizione un'ambulanza per trasportare i disabili

PALERMO – Proteste alla scalo Falcone Borsellino perché i tre ascensori sono fermi. Mancano le certificazioni e gli elevatori non posso essere utilizzati.

Un grave disservizio per le famiglie con bambini e passeggini e per i disabili. Per questi ultimi la Gesap ha messo a disposizione un’ambulanza della Croce Rossa che prende i passeggeri e li porta dal parcheggio al secondo piano per il check-in.

Un’operazione non semplice per garantire alle persone in carrozzina di poter prendere il volo.