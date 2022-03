Palermo: proteste davanti al consolato russo, annunciata una fiaccolata

Il prossimo venerdì alle 20 il no della città al conflitto

Una manifestazione contro la guerra è stata organizzata davanti al consolato russo a Mondello, borgata di Palermo. Esposti cartelli contro Putin e la guerra. “E’ terribile quello che sta avvenendo in Ucraina – dice una donna – Sono tutti senza internet, senza corrente isolati. La situazione è devastante”. “Io parlo con i miei parenti – aggiunge un’altra ucraina – e ogni volta non so se è l’ultima volta che li sento”.

A dare sostegno alla protesta c’è una donna bielorussa e una russa che sono contro “questo conflitto che sta devastando il paese”. “Non tutti i russi sono con Putin – dicono – Purtroppo viviamo in un paese dove i cittadini sono soggiogati dal potere. Speriamo che i paesi dell’Europa riescano a fermare la guerra. Le notizia che arrivano dal fronte sono molto preoccupanti purtroppo. Siamo in pena per gli ucraini e i russi”.

Intanto, il Comune di Palermo, d’intesa con la consulta per la Pace e accogliendo l’appello lanciato dall’arcivescovo Corrado Lorefice, ha annunciato l’organizzazione di una fiaccolata per dire “No alla guerra in Ucraina”, che si terrà venerdì alle 20 in piazza Pretoria. Per il Comune sarà presente il sindaco Leoluca Orlando. Al termine della fiaccolata i partecipanti si sposteranno in Cattedrale, dove è previsto un momento di preghiera.

