Palermo, pulizia straordinaria della Rap in via Montepellegrino

In azione anche la polizia della Città Metropolitana

PALERMO – Avviata una pulizia straordinaria in via Montepellegrino con squadre della Rap che, oltre ad intervenire sulle consuete attività d’istituto, hanno rimosso gli ingombranti e gli scarti ortofrutticoli spazzando e pulendo le strade anche con le spazzatrici al seguito. A seguire, una task force della polizia della Città Metropolitana di Palermo ha provveduto a monitorare con proprie squadre le aree pulite avviando ronde e appostamenti da lunedì sera, dalle ore 23 fino alle ore 17 di ieri.

Queste attività congiunte saranno portate avanti per qualche giorno non solo per ristabilire la legalità ma anche quella consapevolezza perduta sull’importanza della pulizia, fondamentale per la salute individuale e collettiva. L’obiettivo è inoltre quello di instillare in tutti i fruitori del mercato il valore di un contesto sano e di una città pulita grazie anche al rispetto di tutti.

“Ogni giorno – spiega il presidente della Rap Giuseppe Todaro –, gli interventi di pulizia non bastano e vengono vanificati dal perpetrarsi di abbandoni indiscriminati da parte degli operatori e degli utenti del mercato. Spesso i cassonetti si riempiono con rifiuti di ogni genere a danno delle utenze domestiche che vivono in zona e che lamentano una situazione insostenibile di decoro e pulizia. Questa situazione di degrado si estende inoltre anche alle strade e ai marciapiedi, spesso letteralmente coperti da merce avariata. Nonostante un servizio di raccolta e svuotamento dei cassonetti giornaliero, il mancato rispetto degli orari di conferimento comporta criticità e disagi per tutti i residenti. Noi facciamo la nostra parte, ma ogni tipo di intervento ha senso soltanto se gli operatori commerciali e i fruitori assumono comportamenti consapevoli e rispettosi verso la città; ecco perché – conclude Todaro – abbiamo chiesto aiuto alla polizia municipale e ai colleghi della polizia metropolitana, perché senza controlli serrati ogni intervento viene vanificato in poche ore”.

“Attraverso questi controlli – spiega il comandante della Polizia Metropolitana Giuseppe La Manno – vogliamo provare a spingere anche gli irriducibili verso un’altra direzione, consentendo all’amministrazione comunale e alla sua azienda partecipata, impegnata nel settore di igiene ambientale, ad operare sempre meglio. Oggi abbiamo dato la nostra disponibilità come Corpo di polizia perché ci crediamo, amiamo la nostra città e vogliamo che tutti rispettino l’ambiente. Cerchiamo la collaborazione non un deterrente. Per noi è un grande sforzo perché fare lavorare in notturno gli agenti comporta toglierli ad altri servizi”.

Nei due primi giorni di attività, fanno sapere dal Comando della polizia metropolitana, si è riscontrato un certo miglioramento delle aree limitrofe al mercato con cassonetti vuoti, nessun ingombrante e nessuna merce avariata buttata fuori o dentro i cassonetti. L’Azienda RAP, proprio nella consapevolezza di avviare un certo dialogo con il mercato, ha ricordato le regole dei conferimenti che devono avvenire esclusivamente dalle ore 17 alle ore 22 ed ha ricordato di non abbandonare le cassette di legno accanto ai contenitori o incustodite in prossimità dell’ingresso del mercato.