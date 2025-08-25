Palermo, ecco quanti sono gli abbonati per la stagione 2025-2026

Miglior dato dalla rifondazione del club nel 2019

La campagna abbonamenti del Palermo, conclusasi sabato 23 agosto, ha fatto registrare un risultato straordinario per il club rosanero. Sono 16.504 i tifosi hanno scelto di sottoscrivere l’abbonamento per assistere alle gare casalinghe della squadra di mister Inzaghi nel campionato di Serie B 2025-2026.

Si tratta del migliore dato di abbonati dalla rifondazione del club di viale del Fante nel 2019, con un incremento di circa 3.000 tessere rispetto alla stagione 2024-2025.

Anche quest’anno, soltanto abbonandosi, ogni tifoso ha donato 2 euro per lo sviluppo del progetto Palermo in the Community, l’iniziativa sociale del club volta alla creazione di campi di calcetto nei quartieri più disagiati della città, in linea con gli analoghi progetti internazionali di City Football Group, che hanno già portato alla creazione di oltre 60 campetti in tutto il mondo.