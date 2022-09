Palermo, ragazzine ubriache in ospedale: pub chiuso per 30 giorni

Provvedimento del questore Leopoldo Laricchia

PALERMO – Due ragazzine di 12 e 14 anni erano finite in ospedale per intossicazione etilica dopo avere bevuto alcolici in un locale. Ora quel locale, il pub “Don Chisciotte” di via Candelai, è stato chiuso per trenta giorni dal questore di Palermo Leopoldo Laricchia.

Leopoldo Laricchia, questore di Palermo

La sospensione temporanea della licenza arriva a conclusione delle indagini degli agenti della Divisione di polizia amministrativa e sociale.

Le due ragazzine erano giunte al pronto soccorso in stato di incoscienza. Avevano iniziato a stare male all’interno del locale che si trova in una delle strade più frequentate da giovani e meno giovani nelle notti palermitane. Troppo alcol tanto da non essere in grado di contattare i familiari.

Il titolare del locale è stato stato censurato anche per i mancati soccorsi. “La censurabile condotta dell’esercente non si sarebbe limitata alla somministrazione alcolica – si legge in una nota della questura – ma avrebbe riguardato anche la mancata adozione di iniziative di soccorso, quali chiamare un’ambulanza per un pronto intervento medico o prestare, nell’immediato, aiuto”.