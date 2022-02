Palermo, accordo Iacp-Amap: revocato il pignoramento del conto corrente

I sindacati chiedono la nomina di un Cda

PALERMO – Si chiude, almeno per il momento, la questione relativa al pignoramento del conto dell’Istituto autonomo casa popolari di Palermo e l’Amap. La società che gestisce la distribuzione dell’acqua in città, come raccontato da LiveSicilia (CLICCA QUI PER LEGGERE) vanta un credito di 15 milioni di euro e aveva avanzato la richiesta, successivamente accolta, di pignorare il conto corrente dell’Iacp per rientrare di questo credito.

Il pignoramento di questo conto corrente non ha permesso, fino ad oggi, di pagare lo stipendio ai dipendenti dell’Iacp. Tra le parti si è convenuti ad un accordo che permetterà di sbloccare i pagamenti.

“L’accordo raggiunto fra l’Istituto autonomo case popolari di Palermo, la Regione e l’Amap – si legge in una nota – ha consentito di ottenere dal Tribunale la revoca del pignoramento del conto corrente dell’istituto e quindi lo sblocco degli stipendi di gennaio. Adesso però è prioritario nominare un cda che metta lo Iacp nelle condizioni di funzionare al meglio, nell’interesse degli oltre cento lavoratori e dei cittadini”. Lo dicono Lillo Sanfratello (Cgil Fp), Rosa Ciambra (Cisl Fp), Salvatore Sampino (Uil Fpl) e Nicolò Scaglione (Csa-Cisal).

“Ringraziamo tutti gli attori istituzionali coinvolti e in particolar modo il commissario straordinario dello Iacp di Palermo Fabrizio Pandolfo – continuano i sindacati –. Superato il problema dell’erogazione delle retribuzioni, che era fondamentale, adesso bisogna passare a una fase di rilancio dell’istituto, attraverso la ricostituzione di una piena governance che consenta di guardare al futuro con maggiore serenità”.