L'operazione della polizia che ha bloccato un 44enne e un 30enne

PALERMO – Agenti di polizia hanno arrestato per furto aggravato due uomini, di 44 e 30 anni, che sono entrati in sette box in un condominio in via Serradifalco a Palermo e hanno rubato acquari, stufe, orologi a pendolo, friggitrici ad aria e pure una latta piena di olio extravergine d’oliva.

A lanciare l’allarme è stato un residente che, nel cuore della notte, ha sentito degli strani rumori e ha chiamato il 112.