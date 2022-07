Palermo, Randazzo (M5s): aprire il centro raccolta rifiuti di via Basile

Il capogruppo dei pentastellati a Sala delle Lapidi scrive al sindaco Lagalla

1' DI LETTURA

PALERMO – “L’apertura del Centro comunale di raccolta rifiuti in via Ernesto Basile a Palermo attraverso una apposita ordinanza sindacale è il tema principale di una missiva indirizzata al sindaco Lagalla. Adesso che sono terminati i lavori e il CCR di via Ernesto Basile è pienamente operativo l’apertura si pone come passaggio strategico per coprire il servizio di raccolta nella quarta e terza circoscrizione. Sono certo che Lagalla comprenderà la situazione e la necessità di portare avanti ciò che di buono si è fatto negli ultimi anni per Palermo e per i palermitani sul fronte delle isole ecologiche tanto apprezzate ed utilizzate dai cittadini”. Lo dice il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Antonino Randazzo.