Palermo, rapina a un centro scommesse: portato via l’incasso

Indagini della polizia per risalire ai due autori dell'assalto

PALERMO – Due rapinatori hanno fatto irruzione in un centro scommesse in viale Campania a Palermo. Hanno minacciato i dipendenti e portato via l’incasso. Secondo le notizie raccolte dalla polizia, i due rapinatori si sono presentati impugnando una pistola intorno alle 21:30. Razziato il bottino sarebbero fuggiti in sella ad uno scooter. Uno indossava il casco, l’altro il passamontagna. Il bottino dovrebbe superare i 10 mila euro.

Lo scorso 7 gennaio era stata presa di mira un’altra agenzia di scommesse del capoluogo. Il centro Goldbet di viale Regione Siciliana Nord-Ovest dove i malviventi hanno fatto irruzione pistole in pugno.