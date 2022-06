Palermo: rapine a un’agenzia di assicurazione e a un ufficio postale

Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia dello Stato

1' DI LETTURA

PALERMO – Rapina ad una agenzia di assicurazione Sara, in via delle Alpi a Palermo. Due giovani sono entrati nel locale e hanno minacciato i dipendenti portandosi via i soldi in cassa. Il bottino è in corso di quantificazione. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia dello Stato

Non è l’unico fatto di reato su cui indaga la Polizia di Stato che dever risalire ai due banditi che ieri, armati di pistola, hanno rapinato l’ufficio postale di via San Lorenzo a Palermo. Il bottino anche in questo caso, è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica per cercare di trovare tracce utili per identificare i rapinatori. Gli investigatori hanno anche acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’ufficio e dei negozi della zona. I due giovane avevano il volto coperto da mascherine e cappellino.