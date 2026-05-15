L'intervento dei poliziotti del commissariato Oreto

PALERMO – Una violenta rapina sventata, un machete sequestrato, denunce per ricettazione a Palermo. E’ il bilancio dei controlli nelle zone rosse del capoluogo da parte degli agenti della polizia di Stato.

Durante uno di questi servizi di controllo, gli agenti del commissariato Oreto sono intervenuti per sventare una violenta aggressione. I poliziotti hanno notato in via Divisi un uomo che colpiva ripetutamente al volto una persona ormai inerme a terra. Dopo aver bloccato l’aggressore e prestato i primi soccorsi alla vittima, i poliziotti hanno ricostruito la dinamica dell’evento.

Il malvivente aveva seguito il passante lungo via Roma per poi bloccarlo nella traversa laterale, dove, dopo averlo percosso con calci e pugni, lo aveva rapinato del telefono cellulare. L’autore, un cittadino gambiano di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata e lesioni personali. In seguito al rito della direttissima, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale Lorusso di Pagliarelli.

In piazza del Carmine gli agenti hanno trovato in un motociclo un machete di 48 centimetri. Il proprietario dello scooter è stato denunciato. Infine in via Discesa dei Giudici è stato bloccato un tunisino che viaggiava a bordo di un monopattino rubato. L’uomo è stato denunciato.