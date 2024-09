Baniya: “Palermo la mia prima scelta. Indossare questa maglia un orgoglio”

Il difensore: "Vedo grandi cose davanti a noi"

“Gli aspetti che mi hanno spinto a scegliere Palermo sono tanti. Innanzitutto il progetto e l’importanza del club. Ho parlato anche con il mister e con il ds, questa era la mia prima scelta e sono veramente contento alla fine di essere arrivato qui”. Così Rayyan Baniya, difensore del Palermo, si presenta nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali del club rosanero.

“Le mie prime emozioni da calciatore del Palermo sono grandissime e sono benissimo cosa vuol dire Palermo – ha aggiunto il centrale di difesa -. Conosco le ambizioni di questa società e quindi sono veramente felice di essere qui. Far parte del CFG è un orgoglio, quindi essere qui è anche un stimolo in più per questo motivo qui”.

Baniya arriva in rosanero dopo aver giocato nella massima serie turca: “L’esperienza in Turchia è stata veramente positiva, però sono andato la con l’intenzione poi di tornare ancora più forte in Italia. Quindi diciamo che sono felice di essere tornato qui in un grande club come questo”.

Su Dionisi e sulla sua nuova squadra: “Le prime impressioni sui compagni e sul mister sono positivi, ho subito fatto amicizia con i miei compagni. È un bel gruppo, giovane e con tanta voglia di fare. Vedo grandi cose davanti a noi. Mi dispiace per questo imprevisto (l’infortunio, ndr), ma adesso c’è la sosta e sto lavorando per tornare il prima possibile”.

“Portare questa maglia addosso è un grande orgoglio. Questa maglia si deve sentire e quindi ogni partita bisogna scendere in campo consapevoli di che cosa si sta indossando. I tifosi del Palermo sono fantastici, ho visto tanti video in passato e posso dire che sono famosi in Italia. Tutti sanno cosa è Palermo e quando citi la città ti viene in mente quel grande gruppo di tifosi che incita la squadra”, ha concluso il difensore.