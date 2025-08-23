Bentornata Serie B! Si parte con Palermo-Reggiana: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori per la prima gara di campionato al "Barbera"

Pronti, via e si torna in campo. Lo stadio “Renzo Barbera” si prepara ad ospitare la prima gara ufficiale dei rosanero nella nuova stagione di Serie B. Il Palermo fa il suo esordio nel campionato cadetto 2025-2026 in casa contro la Reggiana: previsti quasi 30mila spettatori nell’impianto sportivo di viale del Fante.

Un nuovo inizio, una nuova era, l’ennesima, questa volta targata Pippo Inzaghi e Carlo Osti. I siciliani puntano in alto con il nuovo allenatore fresco di promozione con il Pisa e l’obiettivo dei rosanero resta il ritorno in massima serie, con il supporto della tifoseria palermitana che non fa mai mancare il proprio attaccamento e la propria presenza durante la stagione.

Il mercato messo a punto dal direttore sportivo, in costante confronto con il tecnico, ha permesso ai siciliani di costruire una compagine che sembra poter puntare in alto. Restano da definire gli ultimi dettagli ma gli arrivi, in ordine sparso, di Joronen, Bardi, Augello, Gyasi e Palumbo, per citarne alcuni, hanno ulteriormente alzato l’asticella del Palermo di proprietà del City Football Group.

Nel capoluogo siciliano arriva la Reggiana guidata da Davide Dionigi. Il tecnico dei granata, che ha contribuito alla salvezza nel campionato precedente a partire da marzo, vuole riprendere esattamente da dove ha lasciato e vorrà salutare il “Barbera” facendo bella figura.

Palermo-Reggiana: le probabili formazioni

Mister Inzaghi dovrebbe optare per il suo dinamico 3-4-2-1. Tra i pali ancora Bardi, protagonista della vittoria in Coppa Italia contro la Cremonese ed ex Reggiana. In difesa spazio a Diakité, Bani e Ceccaroni. Cabina di regia affidata a Ranocchia e Segre, affiancati da Augello e Pierozzi. In avanti, ancora Gyasi alle spalle di Pohjanpalo insieme a Brunori.

Modulo speculare, probabilmente, per gli emiliani. Dionigi nel suo 3-4-2-1 schiera Motta tra i pali e una difesa composta da Libutti, Papetti e Bonetti. Rover e Bozzolan agiranno sulle corsie laterali, Reinhart e Bertagnoli in mezzo campo. Tavsan e Portanova, infine, saranno alle spalle di Gondo.

PALERMO (3-4-2-1): Bardi; Diakité, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Gyasi, Brunori; Pohjanpalo.

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Gondo.