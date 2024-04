Serie B, Palermo-Reggiana: le probabili formazioni del match

Le possibili scelte dei due tecnici

PALERMO – Michele Mignani è a caccia della prima vittoria da quando allena il Palermo. E per provare a portare a casa i primi tre punti con in panchina il tecnico ex Bari, i rosanero dovranno battere la Reggiana allenata da Alessandro Nesta. A partire dalle ore 16.15, infatti, gli emiliani saranno ospiti della compagine del capoluogo siciliano nel match di Serie B in programma allo stadio “Renzo Barbera”.

Il Palermo, con l’arrivo del nuovo allenatore originario di Genova, ha ottenuto tre pareggi nelle ultime tre partite giocate. La vittoria in campionato alla squadra di Mignani manca dal 10 marzo scorso, quando in trasferta arrivò il successo di misura contro il Lecco. Per l’ultima vittoria al “Barbera”, invece, si deve tornare al 17 febbraio, quando il Palermo portò a casa i tre punti contro il Como (3-0). Brunori e compagni sono attualmente al sesto posto in classifica a quota 52 punti.

La Reggiana di Alessandro Nesta, invece, ha allontanato di alcune lunghezze la zona playout della graduatoria portandosi al tredicesimo posto con 40 punti. I granata sono reduci da tre sconfitte consecutive, che si sommano a una vittoria e un pareggio nelle ultime cinque gare di campionato. Nel match giocato all’andata al “Mapei Stadium”, il 29 agosto del 2023, i rosanero si imposero con il risultato finale di 3-1.

Le probabili formazioni

Mister Mignani recupera Ranocchia, ma si allunga la lista degli assenti: Di Mariano, Vasic, Aurelio e Coulibaly non ci saranno contro la Reggiana. In difesa conferme per Nedelcearu, così come a centrocampo con Henderson e Di Francesco (mezzala/trequartista) ai lati di Gomes. Il posto del numero 10 dovrebbe prenderlo Buttaro ed è confermata la coppia in avanti Brunori-Mancuso. Chances di ritorno in campo per Ranocchia molto probabilmente a partita in corso.

Il tecnico degli emiliani dovrebbe schierare i suoi con un 3-4-2-1, un modulo simile a quello dei rosanero. A Kabashi e Bianco le chiavi del centrocampo, mentre Melegoni e Portanova agiranno alle spalle dell’unica punta che è Cedric Gondo. Parte dalla panchina il difensore ex rosanero Przemyslaw Szyminski.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Diakité, Lucioni, Nedelcearu; Buttaro, Henderson, Gomes, Di Francesco, Lund; Mancuso, Brunori.



REGGIANA (3-4-2-1): Satalino; Libutti, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo; Melegoni, Portanova; Gondo.