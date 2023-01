Palermo-Reggina: biglietti disponibili per la gara al “Barbera”

I rosanero tornano nell'impianto sportivo di viale del Fante

PALERMO – A partire dalle 17.30 di martedì 331 gennaio, ha inizio la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Reggina, valevole per la 23ª giornata di campionato di Serie B e prevista per domenica 5 febbraio alle ore 16:15 allo stadio “Renzo Barbera”.



In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive e delle successive condivisioni con il Gruppo Operativo di Sicurezza, con esito previsto per il pomeriggio di mercoledì 1 febbraio, la vendita per tutti i settori dello stadio (escluso il settore ospiti) è al momento aperta solo per i possessori della SiamoAquile Card, la cartà fedeltà del Palermo. Una misura temporanea che sarà aggiornata nel corso del pomeriggio dell’1 febbraio, quando si aprirà la vendita a tutti gli altri tifosi, secondo le modalità intanto stabilite dagli organi competenti.



I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 16:15 di domenica 5 febbraio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera (fino a domenica 5 febbraio alle 12.00)



Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti:



SETTORE OSPITI: In attesa di indicazioni da parte delle autorità competenti.