Palermo-Reggina, le probabili formazioni: Corini con la formazione tipo

I rosanero si preparano ad ospitare gli amaranto al "Barbera"

PALERMO – Il club rosanero si prepara ad ospitare la Reggina tra le mura amiche dello stadio “Renzo Barbera”. A partire dalle ore 16.15, infatti, il Palermo scenderà in campo contro i calabresi nell’impianto sportivo di viale del Fante in vista della 23ª giornata del campionato di Serie B. Il primo di una serie di incontri complicati per la compagine guidata da Eugenio Corini, che dovrà affrontare una dopo l’altra le squadre di vertice del campionato cadetto, a partire proprio dagli amaranto di Pippo Inzaghi.

La squadra di Reggio si appresta al match contro i rosanero dal terzo posto in classifica, con 39 punti ottenuti e a un solo punto di distacco dal secondo posto. Il Palermo, dopo otto risultati utili consecutivi, si conferma una delle squadre più in forma in questo momento della stagione e si è preparato per la sfida contro la Reggina dal decimo posto in classifica, a pari punti con Modena e Pisa (31). Il tecnico degli amaranto Pippo Inzaghi, però, non ha intenzione di sottovalutare i siciliani: “Hanno preso Tutino e Verre, due giocatori di Serie A, e hanno fatto un mercato top. A Palermo venderemo cara la pelle. Sono partiti tardi per tanti motivi, però il Palermo lotterà per andare in A, ha una squadra importante, un ottimo allenatore, una società strutturata, anche se oggi noi abbiamo otto punti in più”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

L’allenatore originario di Bagnolo Mella deve fare ancora a meno di Gomes, Bettella, Stulac e Vido, ai quali si aggiungono le assenze del nuovo arrivato Masciangelo e di Lancini. Defezioni a parte, però, il tecnico dei rosanero dovrebbe puntare ancora sulla sua formazione tipo, schierata con l’ormai collaudato 3-5-2 “ibrido”. Davanti a Pigliacelli ci saranno Marconi, Nedelcearu e Mateju. Cabina di regia affidata ancora a Damiani, che con ogni probabilità sarà affiancato da Segre e Saric. Sulle corsie esterne ancora conferme per Valente e Sala, mentre la coppia d’attacco sarà composta da Brunori e Di Mariano.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Marconi, Nedelcearu, Mateju; Sala, Saric, Damiani, Segre, Valente; Di Mariano, Brunori.

REGGINA (4-3-3): Contini; Di Chiara, Gagliolo, Terranova, Pierozzi; Liotti, Crisetig, Majer; Canotto, Menez, Rivas.