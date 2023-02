Palermo-Reggina 1-0: vantaggio rosa, gol di Brunori su rigore LIVE

Segui la sfida dei rosanero che affrontano la squadra guidata da Pippo Inzaghi

PALERMO – Il club rosanero guidato da Eugenio Corini torna allo stadio “Renzo Barbera” in occasione della 23ª giornata del campionato di Serie B. Sul terreno di gioco dell’impianto sportivo di viale del Fante, i rosanero ospitano la Reggina di mister Pippo Inzaghi. I siciliani, davanti i propri tifosi, puntano al nono risultato utile consecutivo: sono 26.164 i titoli emessi per la sfida.

I calabresi arrivano nel capoluogo siciliano da terzi in classifica, a un solo punto di distanza dal secondo posto. I rosanero, invece, si trovano al decimo posto in graduatoria, a pari punti con Modena e Pisa (già scese in campo nella giornata di sabato 4 febbraio). Una sfida che si preannuncia di alto livello, tra due squadre che hanno come obiettivo la vittoria spinte da motivazioni diverse.

Al 4-3-3 di Inzaghi, il tecnico di Bagnolo Mella risponde con il suo solito 3-5-2. Tante le conferme nell’undici iniziale, a partire da Damiani in cabina di regia affiancato da Segre e Saric. Mateju, Nedelcearu e Marconi compongono la linea difensiva davanti a Pigliacelli; Valente e Sala occupano le corsie laterali. In avanti, ancora dal primo minuto Di Mariano e Brunori.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio in programma alle ore 16.15. Le squadre entrano sul terreno di gioco, prima del fischio iniziale del match viene rispettato un minuto di silenzio in ricordo di Vito Chimenti. Il Palermo attacca da sinistra verso destra, in maglia rosa e pantaloncini neri; gli ospiti sono in completo bianco. L’arbitro dà il via e comincia il match del “Barbera”. Nei primi minuti del match le compagini continuano a studiarsi in attesa della disattenzione avversaria per affondare il colpo. Al 18′ Valente tenta la conclusione da posizione defilata nell’area di rigore degli amaranto, Contini però respinge bene il tiro. Un minuto dopo sempre Valente, su calcio di punizione, sfiora la traversa della porta difesa dall’estremo difensore calabrese. A metà del primo tempo i ritmi si abbassano ma le due squadre continuano ad attaccare cercando di imporre il proprio gioco. La sfida è equilibrata, con cambi di fronte da una parte e dall’altra, seppur le azioni pericolose sono ancora poche. Senza minuti di recupero, il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi al 45′. Dopo il primo tempo, il risultato parziale è ancora di 0-0.

SECONDO TEMPO

Prima dell’inizio della ripresa, mister Corini manda subito in campo Verre che prende il posto di Segre in mediana. A seguire il direttore di gara fa partire il secondo tempo. Passano pochi secondi e il Palermo ottiene un calcio di rigore! Brunori entra in area avversaria e con una finta salta Gagliolo che lo sgambetta, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Sul pallone va lo stesso numero 9 dei rosanero, che calcia con il destro e spiazza Contini. Rosanero in vantaggio con Brunori. Al 58′ ripartenza pericolosa per i rosanero con Brunori che porta palla al piede per diversi metri, ma si fa recuperare da Majer in situazione di superiorità numerica. Al 60′ Inzaghi manda in campo i rinforzi: escono Menez e Canotto ed entrano Strelec e Cicerelli. Dopo un paio di minuti Corini manda in campo Broh che prende il posto di Damiani.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 8 Segre (dal 46′ Verre), 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 21 Damiani (dal 63′ Broh), 28 Saric, 30 Valente, 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Jensen, 4 Orihuela, 7 Tutino, 14 Broh, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Soleri, 31 Aurelio. Allenatore: Corini.

REGGINA: 1 Contini, 3 Cionek, 7 Menez (dal 60′ Strelec), 8 Crisetig, 17 Di Chiara, 27 Pierozzi, 28 Gagliolo, 31 Canotto (dal 60′ Cicerelli), 37 Majer, 94 Liotti, 99 Rivas. A disposizione: 12 Aglietti, 22 Colombi, 6 Loiacono, 9 Gori, 11 Cicerelli, 13 Bouah, 19 Strelec, 24 Terranova, 25 Lombardi, 38 Bondo. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Daniele Minelli (Varese). Assistenti: Marco Scatragli (Arezzo) e Marco Trinchieri (Milano). Quarto Ufficiale: Kevin Bonacina (Bergamo). VAR: Daniele Doveri (Roma 1) AVAR: Giovanni Baccini (Conegliano).

MARCATORI: Brunori (47′).

NOTE: Ammoniti: Majer, Verre, Rivas.