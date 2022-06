Palermo, Renzi: “Il Pd ha voluto perdere”

L'ex premier chiede un cambio di passo al Partito democratico in vista delle prossime Politiche.

PALERMO – Dopo il voto, arriva il tempo dei sassolini da levare a livello a nazionale e non. “A Palermo avevamo la candidatura più adatta, quella di Davide Faraone, su cui poter fare convergere gli altri”. Lo dichiara il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. “Ma prima di scegliere uno di Iv – continua l’ex premier – il Pd ha preferito perdere con uno dei loro, Miceli, anziché vincere con uno dei nostri. Il fallo di reazione di alcuni dei nostri, che non ho condiviso, è stato andare con Lagalla. E sono stati decisivi perché quella lista ha fatto la differenza. Ora servirà un chiarimento interno, certo. Ma a questo punto mi preoccupa la prospettiva in Sicilia: per le Regionali, che da sempre anticipano il risultato nazionale, vale la pena fare una riflessione strategica. Letta vuole ripetere l’errore di Palermo o intende riconoscere la forza del centro riformista? E la destra farà come a Catanzaro o Genova, dove ha allargato al centro o si rinchiuderà su Musumeci? Questo è il tema”.