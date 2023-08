Lavoro differenziato per alcuni rosanero

1' DI LETTURA

PALERMO – Primo giorno di lavoro a Veronello per il Palermo, in vista del match di sabato 12 agosto in casa del Cagliari.

I rosanero hanno svolto un’attivazione e mobilità, un circuito tecnico, un lavoro intermittente ed una partita a tema.

Lavoro differenziato per Giuseppe Aurelio, Leonardo Mancuso, Edoardo Soleri e Nicola Valente.