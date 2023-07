Palermo: Desplanches si allenerà in gruppo dal 26 luglio

Indagini strumentali per Buttaro: escluse lesioni

1' DI LETTURA

Nella giornata di martedì 18 luglio, a Ronzone, il Palermo ha svolto un doppio allenamento. Al mattino i rosanero hanno effettuato un’attivazione e circuit training in palestra, mentre nel pomeriggio un’attivazione e mobilità ed una partita a campo ridotto.

Lavoro differenziato tra palestra e terapie per il difensore Alessio Buttaro: il calciatore, a causa di una gonalgia post traumatica, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno escluso lesioni osteo-articolari e prosegue il percorso riabilitativo per ridurre la sintomatologia dolorosa.

Sebastiano Deplanches, nuovo portiere del club rosanero che ha ripreso oggi il lavoro in campo dopo i Mondiali Under 20 e la pausa estiva, ha iniziato un percorso personalizzato di ricondizionamento atletico e di lavoro tecnico specifico, che proseguirà anche nei giorni in cui la squadra riposerà al termine della prima parte della preparazione in Trentino Alto Adige. L’estremo difensore inizierà a lavorare in gruppo all’inizio del ritiro di Pinzolo.