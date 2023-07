Palermo: differenziato per Aurelio, Di Mariano e Stulac

Mateju parzialmente in gruppo, fisioterapia per Buttaro

Prosegue la preparazione precampionato del Palermo in Trentino Alto Adige. Nella giornata di lunedì 17 luglio, a Ronzone, i rosanero hanno svolto di mattina un’attivazione tecnica, possesso palla ed una esercitazione tattica sulla fase offensiva, mentre nel pomeriggio attivazione e mobilità, sviluppi offensivi e potenza aerobica.

Ales Mateju ha lavorato parzialmente in gruppo. Lavoro differenziato programmato per Giuseppe Aurelio, Francesco Di Mariano e Leo Stulac. Alessio Buttaro, precauzionalmente a causa di una gonalgia in seguito ad uno scontro di gioco, non ha effettuato la seduta pomeridiana e ha lavorato con i fisioterapisti. Martedì 18 luglio il portiere dei rosanero Mirko Pigliacelli parlerà in conferenza stampa.