Palermo, residenze d’artista a Palazzo Sant’Elia

La fondazione lancia il nuovo messaggio promozionale

Fondazione Sant’Elia presenta il nuovo video promozionale, lanciato alle testate giornalistiche ed alle istituzioni culturali italiane ed estere.

In poco più di tre minuti, le immagini di Palazzo Celestri Santa Croce (noto come Palazzo Sant’Elia) e del Loggiato di San Bartolomeo raccontano gli spazi espositivi; il bookshop che tra poco più di un mese raddoppierà gli spazi dedicati ed avrà accesso diretto da via Maqueda, i servizi di biglietteria, dotati di sistemi e-ticketing, prevendita, pagamento digitale, Rosaelia: caffetteria, sala da tè, ristorante, lounge (con gli spazi interni e la corte della cavallerizza) aperto sino a tarda sera, l’impiego delle sale per meeting, convegni, eventi congressuali (introiti interamente destinati alla manutenzione degli edifici) e il Loggiato di San Bartolomeo (anche quest’anno in concorso per il premio nazionale Art Bonus 2021, grazie a nuovi interventi di restauro finanziati da mecenati).

Il video racconta anche di nuovi interventi strutturali compiuti da Fondazione: due residenze d’artista ricavate nel primo e secondo ammezzato di Palazzo Sant’Elia: due miniappartamenti arredati e corredati composti da cucina, camera da letto, servizi igienici privati, spazi per la produzione artistica.

“Proseguiamo nell’azione di valorizzazione degli edifici di proprietà della Città Metropolitana di Palermo, socio unico della Fondazione – dichiara Antonio Ticali, Sovrintendente Fondazione Sant’Elia -, in una logica di sempre più moderna e dinamica gestione degli spazi culturali. Non soltanto luoghi espositivi, ma punto di incontro e confronto tra creativi provenienti da Paesi diversi, che da Palermo possono trarre ispirazione e nella città portare nuova linfa espressiva. Uno strumento di impulso alle ricerche e alla creazione di opere, ma anche opportunità di inserimento della Fondazione in circuiti internazionali sensibili a rispondere in modo genuino al desiderio di confronto generalizzato dei creativi, che si confida possa rivelarsi un’opportunità preziosa di cambiamento”.

“Palermo – commenta Leoluca Orlando, Presidente Fondazione Sant’Elia – si conferma punto di incontro e di interesse della creatività internazionale e la Fondazione Sant’Elia, in sintonia con la Città Metropolitana, agevola il processo di ospitalità, che nell’accoglienza ha l’anima della città”.

