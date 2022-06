Palermo, ressa per i biglietti della partita: interviene la polizia

Sale la tensione in vista del match valido per la promozione in serie B.

PALERMO – E’ dovuta intervenire la polizia per riportare la calma davanti allo stadio Renzo Barbera di Palermo e al San Lorenzo Mercato dove erano in vendita i biglietti per assistere alla partita di domenica prossima contro il Padova che vale la promozione in Serie B. Gli agenti sono intervenuti chiamati dai responsabili di VivaTicket. In molti hanno iniziato, già la scorsa notte, a mettersi in fila davanti ai punti vendita per conquistare un posto che gli avrebbe garantito l’acquisto. Nonostante sia stata stilata una lista, c’è chi ha avuto da ridire e voleva passare avanti. Al Sanlorenzo Mercato si è aggiunto un problema informatico che ha fatto aumentare la tensione dei tifosi in fila.