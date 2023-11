Palermo, restituita la villa al boss della droga che lanciò soldi dal balcone

Un'immagine della villa

Percepiva pure il reddito di cittadinanza

PALERMO – È un boss della droga, ma la villa con piscina è stata comprata con soldi leciti. Nicolò Giustiniani rientra in possesso dell’immobile di via Sandro Pertini, a Ficarazzi, che gli era stato sequestrato.

Giustiniani è stato condannato a 14 anni. Era il braccio destro dei fratelli Michele e Stefano Marino, storici trafficanti di droga che si muovevano fra Brancaccio e lo Sperone. Quando lo arrestarono venne fuori che per lo Stato era povero e in cerca di lavoro, tanto che la moglie riceveva 900 euro al mese grazie al reddito di cittadinanza. Quando la squadra mobile era andata ad arrestarlo a casa l’uomo aveva lanciato 8.500 euro in contanti e diverse carte di credito dal balcone.

Viveva nella villa a Ficarazzi, con tanto di piscina e leoni di marmo a fare da “guardia”. All’inizio era un rudere di due stanze che nel giro di pochi mesi era stato trasformato in una villa lussuosa con 5 camere, 2 bagni, una cucina in muratura, un camino, una tv 62 pollici, con tanto di piscina, idromassaggio, controsofitti e marmi. Il provvedimento di sequestro emesso dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale è stato ribaltato in appello.

Gli avvocati Antonio Turrisi e Giulia Clementi hanno fatto emergere che l’immobile è della madre e i soldi per la ristrutturazione sono leciti e appartengo ai familiari.