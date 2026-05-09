PALERMO – Nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, è stata riposizionata al Tempietto della Musica di piazza Politeama la targa dedicata a Giuni Russo.
A donare la nuova targa una delegazione composta dai dirigenti di FdI.
“Ci opponiamo a tutti i gesti incivili compiuti a Palermo. Chi ha imbrattato e danneggiato la vecchia targa non l’avrà certo vinta”, dichiarano.
“Restituire questo ricordo alla città significa rendere omaggio a un’artista straordinaria e difendere la memoria culturale di Palermo. La nuova targa vuole essere anche un segnale chiaro: il rispetto per i luoghi simbolo e per la nostra identità non può essere messo in discussione da atti vandalici”.
In foto: Nicola Glorioso, vice presidente ottava, i consiglieri Antonio Rini e Germana Canzoneri, il nipote ed il fratello di Giuni Russo, il senatore Raoul Russo e l’assessore Alessandro Aricò.