 Palermo, ricollocata la targa dedicata a Giuni Russo
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Palermo, ricollocata la targa dedicata a Giuni Russo nel Tempietto della Musica

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A donare la nuova targa una delegazione composta dai dirigenti di FdI
L'INIZIATIVA
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PALERMO – Nel pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio, è stata riposizionata al Tempietto della Musica di piazza Politeama la targa dedicata a Giuni Russo.

A donare la nuova targa una delegazione composta dai dirigenti di FdI.

“Ci opponiamo a tutti i gesti incivili compiuti a Palermo. Chi ha imbrattato e danneggiato la vecchia targa non l’avrà certo vinta”, dichiarano.

“Restituire questo ricordo alla città significa rendere omaggio a un’artista straordinaria e difendere la memoria culturale di Palermo. La nuova targa vuole essere anche un segnale chiaro: il rispetto per i luoghi simbolo e per la nostra identità non può essere messo in discussione da atti vandalici”.

In foto: Nicola Glorioso, vice presidente ottava, i consiglieri Antonio Rini e Germana Canzoneri, il nipote ed il fratello di Giuni Russo, il senatore Raoul Russo e l’assessore Alessandro Aricò.

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