Palermo, rifiuti a fuoco nella notte: ore di lavoro per i vigili del fuoco

Le fiamme sono divampate dopo le 2

PALERMO – Notte lavoro per i vigili del fuoco a Palermo.

Dopo le 2 sono stati dati alle fiamme cumuli di spazzatura in diverse zone della città dal centro alle periferie. Gli incendi sono stati appiccati in via Ciane nella zona di Mondello, in via Sacco e Vanzetti, via Passaggio Giuffrida, in via Dogali, in via Di Maria e in via Piave.

I vigili del fuoco hanno dovuto provvedere alla bonifica.

Intanto il personale della Rap, in collaborazione con la polizia municipale e locale, lavora per evitare che vengano gettati rifiuti fuori dagli orari consentiti, per questo sono già state elevate diverse multe.