Palermo, rimprovera 12enni e viene aggredita: dovrà essere operata

Vittima dell'aggressione una donna settantenne. La figlia: "Vergognoso"

2' DI LETTURA

PALERMO – Ha rimproverato due ragazzini di 12 anni che stavano danneggiando alcuni cartelli stradali. In tutta risposta i due minorenni l’hanno fatta cadere a terra, procurandole la frattura del femore. Vittima dell’aggressione, avvenuta ieri in via Roma a Palermo, è una settantenne.

La donna era in compagnia della figlia quando ha notato i due ragazzini che stavano tentando di danneggiare un segnale stradale. La 70enne li ha redarguiti, suscitando la reazione violenta dei due minorenni.

Poi è stata soccorsa da personale del 118 e portata all’ospedale Villa Sofia dove i medici le hanno diagnosticato la frattura del femore. Domani sarà trasferita in una clinica per essere sottoposta a un intervento chirurgico.

Il racconto della figlia dell’anziana aggredita

“Quello che è successo a mia madre è vergognoso. Non è possibile che una giornata di shopping finisca in ospedale dopo un’aggressione così violenta da parte dei due ragazzini”, dice la figlia che ha assistito da lontano alla scena ed è stata la prima a soccorrere la madre.

“Eravano usciti dalla Rinascente. Avevo detto a mia madre di aspettarmi sul marciapiede perché dovevo andare a prendere l’auto parcheggiata – aggiunge la figlia – Da lontano l’ho vista che rimproverava due ragazzini che stavano abbattendo un palo della segnaletica. I due hanno iniziato a picchiarla fino a farla cadere a terra. Più che il dolore per la frattura, mia madre, che è stata sindacalista, le pesava la rabbia per quanto successo. Distrutta per l’aggressione immotivata e violenta dei due teppisti”.

Il trasporto in ospedale

La donna è stata trasportata in ambulanza in ospedale. “Siamo stati al pronto soccorso del Civico, non c’erano le barelle per portare dentro mia madre. Così siamo andati a Villa Sofia – aggiunge la figlia – Qui hanno fatto le analisi e la Tac, ma non può essere operata perché non ci sono posti. Così deve andare in clinica. Ieri con il femore rotto è rimasta sulla barella del pronto soccorso”.