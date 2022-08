Palermo, rinnovo per Soleri: l’attaccante prolunga fino al 2025

La società rosanero ha annunciato l'allungamento del contratto dell'attaccante protagonista della promozione della scorsa stagione

PALERMO – Continua il mercato estivo del Palermo, con la compagine rosanero impegnata a rinforzare la rosa per affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie B.

Non soltanto operazioni in entrata e in uscita, la società di viale del Fante ha infatti comunicato il prolungamento contrattuale di Edoardo Soleri. L’attaccante rosa, riscattato al termine della trionfale stagione di Serie C culminata con la promozione in cadetteria, si è legato al Palermo fino a giugno del 2025.

Di seguito il comunicato del club rosanero:

“Il Palermo FC comunica di aver prolungato il contratto di Edoardo Soleri. L’attaccante si è legato al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2025. A Edoardo le congratulazioni del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.