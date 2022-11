Palermo, riscatto in difesa: tre partite di fila senza subire gol

Ciliegina sulla torta è il gol di Ivan Marconi valso la vittoria contro il Parma

PALERMO – Quattro risultati utili consecutivi e tre partite di fila senza subire gol. Il Palermo guidato dal tecnico Eugenio Corini sembra aver trovato la quadra nelle ultime sfide del campionato di Serie B. Dopo aver attraversato un periodo sfavorevole, la squadra rosanero sta regalando sensazioni positive alla piazza siciliana, soprattutto dopo aver ottenuto otto punti nelle ultime quattro partite. Un bottino importante, che sembrava quasi irraggiungibile considerate le ultime uscite poco convincenti da parte di Brunori&Co. Cinque sconfitte, intervallate solo dalla vittoria di misura contro il Genoa, non avevano fatto ben sperare i tifosi rosanero, pieni di aspettative specialmente per il ritiro a Manchester effettuato dalla squadra di Corini durante gli ultimi giorni del mese di settembre.

Le prestazioni insufficienti contro Ascoli, Reggina, Frosinone, Südtirol e Ternana avevano provocato un malcontento generale, giustificato anche dall’assenza di un’idea di gioco iniziava a diventare preoccupante. L’allenatore di Bangolo Mella, che ha sempre avuto la fiducia del City Football Group, ha continuato a predicare pazienza. E dopo il pareggio contro il Pisa, che ha rimontato i rosanero da 3-1 a 3-3, e la sfida a reti inviolate contro il Cittadella, che ha scatenato una bordata di fischi dai presenti al “Barbera” alla fine del match, la vittoria contro il Modena in trasferta ha permesso alla squadra di Corini di dare delle risposte sul campo. L’1-0 contro il Parma, poi, nell’ultima sfida di campionato, ha dato conferme alla compagine del capoluogo siciliano, che adesso sembra acquisire sempre più consapevolezza dei propri mezzi e una maggiore sicurezza in campo.

IN DIFESA

Consapevolezza e sicurezza sul terreno di gioco necessaria soprattutto per la linea difensiva del Palermo. La retrovia dei rosanero, a tal proposito, era rimasta imbattuta soltanto in due occasioni: nella prima giornata di campionato contro il Perugia (1-0 in favore dei siciliani) e nel trionfo dei rosa contro la squadra di Blessin grazie al gol vittoria di Brunori. Nel corso del campionato, poi, il Palermo aveva subito tre gol in ben quattro occasioni (contro Ascoli, Reggina, Ternana e Pisa). Risultati per niente convincenti e prestazioni difensive non irresistibili che, però, hanno avuto un cambio di rotta a partire dalla gara con il Cittadella. Zero gol subiti dai rosa così come contro Modena e Parma, con un vero e proprio riscatto della retroguardia siciliana.

Ciliegina sulla torta, poi, è il gol del centrale Ivan Marconi. Quest’ultimo, oltre ad aver difeso con le unghia e con i denti la propria porta dalle azioni offensive di Vazquez e compagni, ha anche siglato il gol che è valso la vittoria dei rosa contro i ducali di Fabio Pecchia. Un momento positivo che, adesso, può trasformarsi in un vero e proprio filotto di vittorie. Sabato 12 novembre il Palermo sarà ospite del Cosenza, una squadra in difficoltà alla disperata ricerca di punti.