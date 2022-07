Palermo: risolto il giallo della salma sparita, spostate 200 bare

Il fratello della donna i cui resti erano scomparsi racconta cosa è accaduto

PALERMO – La salma di Serenella Morante è stata trovata e sabato alle 12 ha trovato sepoltura al Cimitero dei Rotoli. A darne notizia è Francesco Morante fratello della donna i cui resti mortali, lo scorso 9 giugno, stati dati per persi nel cimitero palermitano. Della storia diede notizia in anteprima LiveSicilia raccogliendo il racconto di Morante che quella mattina si era recato nella tensostruttura di Viale della Risurrezione per la tumulazione e lì aveva scoperto che la sorella non era più nel luogo in cui la bara era stata riposta.

Partì così la denuncia ai Carabinieri e di conseguenza le ricerche per trovare la bara che è stata rinvenuta il 26 giugno. Poi si è atteso il via libera alla sepoltura della Procura.

“I Carabinieri avevano autorizzato la sepoltura dopo il mio riconoscimento della bara”, racconta Francesco Morante che aggiunge: “Si è trattato di un errore nel modo di posizionare la bara nel deposito, con i piedi, dove c’era la targhetta identificativa, verso l’esterno”. E non finisce qui. “Qualcuno, poi – aggiunge Morante -, per errore aveva attaccato alla bara la fotografia di un’altra persona. Gli addetti del cimitero mi hanno raccontato che hanno dovuto spostare 200 bare per arrivare all’identificazione”. Adesso finalmente la salma troverà pace.