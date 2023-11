Caos in centro storico

PALERMO – Pugni, calci e colpi di sgabello. La scorsa notte è scoppiato il caos nella zona di piazza Sant’Anna, nel centro storico. Le immagini riprese da un testimone (filmato pubblicato da Sicilia Vhs) raccontano il delirio in uno dei luoghi frequentati dal popolo della notte. Sono in corso le indagini per identificare chi ha partecipato alla rissa e cosa l’ha scatenata.