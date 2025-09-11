Coltellate in corso dei Mille per uno specchietto: chi sono gli indagati

Nomi e ruoli nella rissa sfociata nel sangue

PALERMO – La rissa è scoppiata perché qualcuno aveva “risposto male a una femmina”. Un motivo futile – “per uno specchiettino… perché non gli voleva spostare la macchina” – scatenò la furia.

La rissa in corso dei Mille

Due gruppi di persone se le diedero di santa ragione lo scorso 8 agosto in corso dei Mille. Ad un certo punto un diciassettenne avrebbe tirato fuori un coltello, ferendo un giovane. Un altro sarebbe stato preso a mazzate.

Gli indagati e le accuse

Il minorenne si trova in carcere. Altri due indagati – Giuseppe Quartararo, 21 anni, e Paolo Filippone, di 43 – sono finiti agli arresti domiciliari. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Francesca Mannino, 35 anni, Cristian Mannino, 26 anni (è uno dei due feriti ed è stato dimesso), e Francesco La Vardera, 24 anni.

Al ragazzino la Procura dei minori contesta il tentato omicidio, mentre nei confronti degli altri indagati la Procura ipotizza il reato la rissa aggravata. L’indagine è stata condotta dai militari della compagnia di Piazza Verdi. Uno dei due feriti è ancora ricoverato in terapia intensiva con la riserva sulla vita.