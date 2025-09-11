 Palermo, tentato omicidio in Corso dei Mille: sei misure cautelari
Maxi rissa e tentato omicidio in Corso dei Mille: in carcere un 17enne

Altri 5 indagati per rissa aggravata
PALERMO – Un minorenne in carcere per tentato omicidio e 5 persone di età compresa fra i 21 e i 43 anni indagate per rissa aggravata. I fatti risalgono allo scorso 8 agosto, quando in Corso dei Mille scoppiò una violenta rissa a colpi di caschi, mazze e coltelli dopo un diverbio stradale ha coinvolto i cinque indagati, il minorenne e due uomini che hanno avuto la peggio.

Al culmine della rissa sarebbe stato il minorenne a colpire con un coltello uno dei due contendenti che adesso si trova ricoverato in terapia intensiva con la riserva sulla vita. Le sei misure cautelari sono state eseguite all’alba dai carabinieri del comando provinciale di Palermo. L’indagine è stata condotta dai militari della compagnia di Piazza Verdi.

Due uomini sono finiti agli arresti domiciliari mentre altre tre persone, tra cui uno dei feriti e una donna, sono state sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per il 17enne invece, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

