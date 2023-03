Palermo, Vido: “Siamo un grande gruppo. Dedico il mio gol ai tifosi”

"I palermitani hanno una grande dote. Vogliamo farli divertire"

Dopo il primo gol in maglia rosanero contro il Modena, Luca Vido è partito insieme alla squadra per il ritiro a Girona in Spagna. L’attaccante del Palermo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club: “Questo ritiro sicuramente ci aiuterà a ritrovare le energie che abbiamo speso nelle tante partite che abbiamo giocato. Le ultime gare sono state tanto dispendiose, abbiamo già iniziato a lavorare per recuperare e per concentrarci su tanti aspetti, questo ritiro ci aiuterà molto. Qui a Girona ci stiamo trovando bene, la società è attrezzata, i campi sono fantastici. C’è tutto per poterci allenare al meglio. Dopo Manchester stiamo facendo quest’altra esperienza grazie al City Group. Ci aiuterà, sta formando tutti i ragazzi, anche i più giovani, per delle realtà davvero importanti”.

“Il mio gol contro il Modena è stato una liberazione – prosegue Vido – , una grande montagna russa di emozioni. Lo dedico veramente ai tifosi perché sono stati sempre speciali con me, mi hanno sempre sostenuto. Quindi lo dedico al Palermo calcio e ai tifosi, spero di farne tanti altri. La vittoria è stata fondamentale perché ci ha ridato grande spirito visto che abbiamo fatto cinque gol. L’abbiamo voluta, l’abbiamo cercata fino all’ultimo istante. Se metteremo lo stesso spirito, soprattutto quello del secondo tempo, potremo toglierci delle grandi soddisfazioni”.

RUSH FINALE E PALERMO

Sui compagni di squadra Vido non ha dubbi: “Questo è un grande gruppo, tutti fanno la differenza, sia chi gioca sia chi non gioca ma anche chi gioca dall’inizio e chi entra. Il mister ci sta facendo fare un percorso sotto questo punto di vista, tutti facciamo il possibile per essere determinanti, sia dall’inizio che a partita in corso. Giocare davanti a 20.000 tifosi o più è sempre una grandissima emozione. Quando entro al ‘Barbera’ per me è sempre speciale, voglio godermela fino all’ultimo istante”.

“Restano ancora otto partite, ma sono le otto partite più importanti della stagione – dice l’attaccante dei rosa guardando già all’ultima fase della stagione -. Noi siamo qui per prepararle al meglio, abbiamo voglia di far divertire la nostra gente. Abbiamo voglia di divertirci anche noi. Siamo già al lavoro pensando alla gara di Parma, stiamo lavorando già in campo e pure in sala video. Stiamo facendo tutto per essere pronti per quella partita”.

Chiosa finale sul rapporto con la città di Palermo per il centravanti: “Il mio rapporto con Palermo e i palermitani è fantastico. Sia a Mondello che in centro sto veramente benissimo, i palermitani mi hanno fatto sentire il loro affetto e soprattutto non l’hanno mai fatto mancare. Questa secondo me è una grande dote e siamo contenti per questo. Abbiamo voglia di farli divertire e di divertirci anche noi insieme a loro”.