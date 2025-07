Bani: “Il Palermo mi ha voluto più di tutte con un grande progetto”

"Spero di rivedere presto l'atmosfera che ho trovato quando ho affrontato i rosanero"

Mattia Bani si presenta. A due giorni dall’ufficialità del suo trasferimento al Palermo, il nuovo difensore dei rosanero è intervenuto in conferenza stampa da Chatillon, sede del ritiro del club di viale del Fante, per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

“È partito tutto diciamo col Genoa. Abbiamo parlato un po’ e ho avuto la sensazione di essere arrivato, dopo tanti anni, alla conclusione del nostro percorso quindi ho scelto di intraprendere una nuova sfida. Il Palermo è quella che più mi ha voluto e che mi ha dato sensazioni positive con un grande progetto. Ho lasciato il cuore a Genova e spero di trovare lo stesso calore e di riuscire ad essere apprezzato allo stesso modo a Palermo”.

“L’obiettivo è chiaro, sono sceso di categoria per cercare di tornare dove secondo me compete a questa società – ha aggiunto Bani -. Sarà difficilissimo e ci servirà l’aiuto del pubblico ma dobbiamo farci trovare pronti, la rosa è importante per me. Io fuori categoria? Penso solo a fare il mio lavoro e cerco di aiutare la squadra, ci sarà tanto da lavorare e sono qui per questo”.

In seguito il difensore ha parlato di alcune sue qualità in campo: “Parlo tanto e magari lo faccio vedere poco, cerco di comunicare con tutto il reparto. Non ho ancora avuto modo di parlare con Inzaghi ma credo succederà presto. Ho affrontato due volte il Palermo in B e mi è piaciuta tanto l’atmosfera che si è trovata, spero che questa cosa possa rivederla presto”.

Bani ha poi concluso con un riferimento alla sua posizione in campo: “Ho fatto sia il braccetto che il centrale ma non ho nessun tipo di preferenza. Tutto dipenderà dai concetti del mister con cui abbiamo già iniziato a lavorare“.