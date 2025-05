Ritrovato Gianluca Manitta, era scomparso da 9 giorni: sta bene

E' stato rintracciato in Lombardia

PALERMO – E’ stato ritrovato ed è in buone condizioni di salute, Gianluca Manitta, il quarantenne palermitano di cui si erano perse le tracce i primi di maggio dalla zona di Cardillo.

Ad annunciarlo sono stati gli amici e i familiari: “Con tanta ma tanta felicità volevo dire a tutte quelle persone che si sono interessate e sono state in ansia per Gianluca, che è stato trovato e sta bene. Adesso ha bisogno di stare tranquillo e riposare”. L’uomo è stato rintracciato in Lombardia, la sua auto era stata ritrovata ieri a Galati Marina, nel Messinese.

L’auto ritrovata

La vettura presentava diversi danni alla carrozzeria ed era senza uno pneumatico, in una stradina privata a ridosso di un cancello che porta a un condominio. A segnalarne la presenza erano stati i residenti del palazzo.

Mentre la preoccupazione cresceva, le ricerche sono state intensificate, anche con l’utilizzo di droni. Gli appelli degli amici e dei parenti sono stati diffusi sui social, volantini con la foto di Manitta sono stati lasciati nelle stazioni.

L’appello

Il fratello del quarantenne si era anche rivolto alla trasmissione televisiva “Chi l’ha Visto?”. Nella tarda serata di oggi, 9 maggio, la buona notizia. “Finalmente Gianluca è tornato da noi, sta bene – dice la famiglia -. Grazie a tutti per averci aiutato e pregato per il suo ritorno”.