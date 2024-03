Lei, lui e l’altra. Insulti e tirate di capelli durante l’aperitivo a Palermo

Imputata la stessa donna condannata nei giorni scorsi

PALERMO – Dopo la condanna salta fuori una nuova turbolenta storia d’amore finita in Tribunale. Protagonista, ancora una volta, è la donna di 43 anni alla quale nei giorni scorsi è stato inflitto un anno e mezzo di carcere: avrebbe girato foto e video hot della rivale in amore a quattro amici.

Nella nuova vicenda processuale, di cui si occupa il giudice per l’udienza preliminare Marco Gaeta, l’imputata e l’uomo che scatena la gelosia sono gli stessi del primo processo. Cambia la vittima. Tutti e tre i protagonisti sono molto noti in città. Gli episodi contestati sono due e sono avvenuti entrambi davanti a uno dei locali più alla moda della zona di via Isidoro la Lumia. La vittima si è costituita parte civile con l’assistenza degli avvocati Cettina Lipari e Giovanni Agate.

Insulti e minacce, ma anche tirate di capelli fra i tavolini del locale durante l’aperitivo. L’imputata non si sarebbe rassegnata alla fine della relazione. Era convinta che le cose sarebbero andare in maniera diversa se non fosse comparsa sulla scena la rivale. Per punirla le avrebbe danneggiato pure la macchina parcheggiata.

All’imputata era stato imposto di non avvicinarsi alla donna, ma ha violato la disposizione. La difesa annuncia battaglia. Nella lista dei test ha citato una serie di testimoni, tra cui diversi noti professionisti della città, pronti a offrire una ricostruzione diversa.