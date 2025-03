Palermo, “la rivolta dei passeggini” per riprendersi gli spazi pubblici

Delimitata piazza Borsa per permettere ai bambini di giocare in sicurezza

PALERMO – “La rivolta dei passeggini” è l’iniziativa messa in piedi da alcuni genitori che vogliono ricordare “a questa amministrazione che lo spazio pubblico sicuro e pulito è un diritto di tutti e tutte” dicono gli organizzatori della manifestazione.

“La rivolta dei passeggini”, iniziativa del tutto pacifica, si è svolta nella giornata di ieri, domenica 16 marzo, in piazza Borsa a Palermo. Diversi genitori hanno delimitato la piazza con i passeggini in modo da riappropriarsi dello spazio e permettere ai piccoli di giocare in sicurezza.

Una iniziativa spontanea

L’iniziativa delle famiglie in piazza è un movimento nato in maniera spontanea dopo la chiusura del centro per bambini ‘Spazio Insieme ZeroTre’ alla Kalsa, che permetteva ai piccoli di ritrovarsi e giocare in sicurezza.

“Se il Comune di Palermo resta sordo sui diritti all’infanzia, allora noi continuiamo a urlare in piazza, luogo pubblico di tutti e tutte, a li di là di ogni età. È nostro diritto chiedere, è dovere di questa Amministrazione rispondere!”

Il prossimo appuntamento sarà a piazza Bologni il 19 aprile dalle 10:30 alle 12:30.