Palermo, ruba smartphone e fugge: cinque giorni fa la stessa scena

Il titolare del negozio non si era accorto di nulla

PALERMO – Una donna di 36 anni ha rubato un cellulare a un negoziante a Palermo. È la stessa donna che qualche giorno fa aveva sottratto uno smartphone al titolare di un negozio in via Abruzzi e dopo essere fuggita è stata fermata dai carabinieri. La scena si è ripetuta oggi.

La donna è entrata all’interno di un negozio di abbigliamento e biancheria per la casa, ha finto di volere acquistare una camicia da notte e ha portato via il cellulare che era vicino a un bancone. La scena è stata notata da un carabiniere in borghese che è riuscita a bloccarla. Il commerciante non si era accorto del furto.