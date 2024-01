Palermo, ruba un cellulare e mentre scappa incrocia i carabinieri

Arrestata una incensurata di 37 anni

VIA ABRUZZI

PALERMO – Tutto sarebbe filato liscio. L’autrice del furto, però, ha commesso un errore. Dopo avere rubato il telefonino al titolare di un negozio in via Abruzzi è fuggita di corsa. I carabinieri di una gazzella si sono insospettiti e l’hanno fermata. Il negoziante non si era accorto di nulla. L’arresto è stato convalidato. Il giudice del tribunale di Palermo ha concesso gli arresti domiciliari alla donna di 37 anni, incensurata.