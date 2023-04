Palermo, rubano abbigliamento e fuggono: una denuncia

Ad accorgersi del colpo è stata una commessa che ha allertato i carabinieri

PALERMO – Furto di capi d’abbigliamento firmati in un negozio in via Libertà a Palermo. In azione due giovani: uno ha distratto i commessi mentre l’altro ha preso dei capi di abbigliamenti firmati ed è fuggito via. È successo nel negozio Tommy Hilfiger.

Il colpo non è sfuggito a una commessa che non appena si è resa conta di quanto stava accadendo ha chiamato i carabinieri. I militari hanno bloccato uno dei due giovani che era riuscito a disfarsi della merce rubata. Per lui è scattata una denuncia.

I militari grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza stanno cercando il complice che è riuscito a fuggire.