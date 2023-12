Palermo, rubata l’immagine che ritrae il conte Cagliostro a Ballarò

I ladri hanno utilizzato una scala per portala via

PALERMO – È stata rubata l’immagine in metallo che ritrae il conte Cagliostro nel vicolo a lui intitolato nel mercato Ballarò a Palermo.

L’immagine, installata molti anni fa dall’associazione Cagliostro, che donò alla strada due insegne pubbliche, era incastonata in una cornice.

I ladri hanno utilizzato una scala per portarla via. Il luogo è di interesse storico internazionale perché è una delle tappe nel viaggio in Italia di Goethe.

Qui era residente il siciliano Giuseppe Balsamo meglio noto come Alessandro, conte di Cagliostro o più semplicemente Cagliostro vissuto a metà del 1700 avventuriero, alchimista ed esoterista italiano.

Un altro furto si è verificato in centro a Palermo dove sono stati portati via gli addobbi natalizi da due negozi.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo